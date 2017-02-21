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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te ahşap palet atölyesinde yangın

Gaziantep'te ahşap palet atölyesinde yangın
13:2521 Şubat 2017
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Gaziantep'te ahşap palet atölyesinde yangın
Gaziantep'te ahşap palet atölyesinde yangın

GAZİANTEP'te ahşap palet üretim atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Merkez Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Karacaahmet Mahallesi'ndeki Tevfik Aksoy'a ait paketlemede kullanılan ahşap palet üretim atölyesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine atölyeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı atölyedeki yangın, ekiplerin 3 farklı noktadan yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Olası yaralanmalara karşı sağlık görevlilerinin de hazır bekletildiği yangın nedeniyle atölyede hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

DHA

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