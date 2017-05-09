Gaziantep'te borç alacak kavgası: 1 ölü

GAZİANTEP'te, borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 33 yaşındaki Abuzer Kızıl, tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Evli 1 çocuk babası Abuzer Kızıl ile alacaklısı olduğu belirtilen ve adı öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre adı öğrenilemeyen kişi yanındaki tabancayla Kızıl'a ateş edip kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kızıl, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla götürüldüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kızıl'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Abuzer Kızıl'ı öldüren şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

DHA