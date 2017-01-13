Gaziantep'te 'ByLock' operasyonunda 35 polise gözaltı

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait şifreli haberleşme uygulaması olan 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 35 polis gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından FETÖ/PDY'ya yönelik soruşturma kapsamında, örgütün mesajlaşma uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen polislere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerinde arama da yapılan 35 polis, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise, FETÖ/ PDY soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik yapılan operasyonda, örgütün şifreli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandığı açıklandı.

DHA