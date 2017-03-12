Gaziantepte çifte cinayet zanlısı eski koca, teslim oldu

GAZİANTEP'te, 5 yıl önce boşandığı 23 yaşındaki Elif Yürek ile genç kadının ikinci evliliğinden olan 3 yaşındaki kızı Mina Yürek'i tabancayla öldüren İrfan Çetin, kendisini telefonla arayan polislere teslim oldu.

Askerden kısa süre önce geldiği belirtilen İrfan Çetin, dün akşam saatlerinde 5 yıl önce kendisinden boşanıp yeniden evlenen Elif Yürek'in Özgürlük Mahallesi'nde bulunan evinin gönüne gitti. Çetin, 82'nci Sokak'ta kucağında ikinci evliliğinden olan kızı Mina varken Elif Yürek'e tabancayla peş peşe ateş etti. Çoğunluğu baş bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Elif Yürek ve kızı minik Mina, sağlık görevlileri tarafından götürüldükleri Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Açtığı ateşle 5 yaşındaki Burak Demir'in de yaralanmasına yol açan Çetin, olaydan sonra kaçıp izini kaybettirdi.

İhbarla olay yerine gelen polisler, delilleri topladıktan sonra Çetin'i yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekibin telefonla aradığı Çetin, yapılan görüşmenin ardından ikna olup emniyete giderek polise teslim oldu.

TELEFONLA ARAYIP TEHDİT ETMİŞ

Çetin'in emniyetteki sorgusu sürerken, çifte cinayeti işlemeden önce, Cuma gecesi, boşandığı Elif Yürek'i telefonla arayıp tehdit ettiği ortaya çıktı. Elif Yürek'in ise, tehditler üzerine aynı gece polisi arayıp Çetin hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

DHA