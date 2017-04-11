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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

15:0511 Nisan 2017
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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
 Terör örgütü DEAŞ'ın kentteki faaliyetlerinin deşifresi, olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda kent merkezi ile bazı ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 1 tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda sansasyonel eylem yapabilecekleri ve kaos ortamı oluşturma arayışı içerisinde olabilecekleri değerlendirilen Suriyelilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücalede Şubesi'ne götürülerek sorgulanmaya başlandı.

DHA

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