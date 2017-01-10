Gaziantep'te 'Dur' ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı; 1 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, akşam saatlerinde polislerin 'dur' ihtarına rağmen durmayan ve kaza sonucu duran çalıntı otomobil ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayın asayiş olarak değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Nizip ilçemizden bugün çalınan 03 UE 626 plakalı araç, saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Öğretmenevleri Mahallesi’nde görevli polis devriye ekiplerimizce tespit edilerek durdurulmak istenmiştir. Yapılan 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın durdurulması için ekiplerimizce havaya ateş açılmak suretiyle takibi neticesinde, araçta bulunan 3 şüpheliden yaya olarak kaçmaya çalışan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Yakalanan A.K. isimli şüpheli şahıs ve kaçan 2 şüphelinin asayiş olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu, meydana gelen olayın asayiş olayı mahiyetinde olduğu değerlendirilmektedir."

DHA