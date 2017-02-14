Gaziantep'te FETÖ'den 150 öğretmenin yargılanmasına devam edildi

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak haklarında dava açılan 69'u tutuklu 150 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep Bölge Adliyesi'ndeki 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına dün başlanan tutuklu sanıklar, bugün de savunmalarını yaptı. Tutuklu sanıklardan Halil İbrahim A., telefonunda bulunan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü. Halil İbrahim A., kullandığı cep telefonunun arızalandığı için tamirciye götürdüğünü ve o sırada yüklenmiş olabileceğini savunarak silahlı terör örgütüne üyeliği bulunmadığını savundu.

Gaziantep'in imam hatip ortaokulu öğretmenlerinden sorumlu imamı olduğu öne sürülen Mehmet Emin B. de üzerine atılı suçu kabul etmedi. Bir diğer sanık Hatice P. ise Bank Asya hesabının bulunmadığını söyleyerek, "ByLock'u kullanmadım. Çocuklarımı cemaatin okuluna gönderdiğim söyleniyor, ama benim çocuğum yok. Maaş aldığım hesaptan başka bir hesabım yok. 12 yıldır öğretmenim. Öğretmenlik mesleğim boyunca vatanıma milletime hayırlı öğrenciler yetiştirdim. Benim tutuklandığımı duyan annem kalp krizi geçirdi. Vatanıma zarar verecek bir şey yapmadım. 5 aydır suçsuz yere tutuklu bulunuyorum" dedi.

Mahkemede savunmalarını yapan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını söyledi ve tahliye edilmelerini istedi. Mahkeme heyeti sanık savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmaya ara verdi.

DHA