Gaziantep'te FETÖ'den 33 hakim ve savcı sorgulanıyor

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 42 hakim ve savcıdan 9'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 33'ünün sorgulanmasına ise devam ediliyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son kararname ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 42 hakim ve savcıdan 33'ü hakkında işlemin devam ettiği belirtildi. 9 hakim ve savcının adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldığına değinilen açıklamada şöyle denildi:

"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 17/03/2017 tarih, 2017/113 Karar nolu kararıyla, 202 hakim ve Cumhuriyet savcısının FETÖ/PDY örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden 667 sayılı KHK'nın ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddelerinin 1'inci fıkraları uyarınca meslekten çıkarılmalarına karar verilen ve bölge bazında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 42 hakim savcıdan, 9'u hakkında Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmış olup, diğer 33 kişi hakkındaki işlemler devam etmektedir."

DHA