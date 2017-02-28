Gaziantep'te FETÖ'den 4 öğretmen daha tutuklandı

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerden 4'ü daha tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Cuma günü polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerin 12'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden 1'i savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan diğer öğretmenlerden 4'ü tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün de adliyeye sevk edilen 17 öğretmenden 9'u tutuklanmıştı. Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerden bugünkü sayıyla birlikte tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

DHA