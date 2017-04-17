Gaziantep'te FETÖ/PDY ve dolandırıcılık operasyonuna 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliği ile terör örgütüne finans sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 2 ilde bir şirkete yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği ile terör örgütüne finans sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından bir inşaat şirketine Gaziantep ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket yetkililerinden A.U. ile çalışanlar H.A., A.D. ve M.E. Gaziantep'te, şirket yetkililerinden E.Ö. ise İstanbul'da gözaltına alındı. Gaziantep'e getirilerek sorgulanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket yetkilileri A.U. ve E.Ö. tutuklanırken, H.A., A.D. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA