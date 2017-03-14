Gaziantep'te geneleve polis baskını

GAZİANTEP'te, 70 polisin katılımıyla geneleve yönelik huzur operasyonu yapıldı.

Kentteki genelevine yönelik öğleden sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde görevli polis ile maliye ve zabıta ekiplerinin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişinin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Operasyonda kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Narkotik köpeği ‘Alex’ ve bomba arama köpeği ‘Timsah’ın da katıldığı operasyonda genelevdeki odalarda uyuşturucu ve patlayıcı araması da yapıldı.

DHA