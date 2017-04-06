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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te hırsızlığa 8 tutuklama

Gaziantep'te hırsızlığa 8 tutuklama

11:586 Nisan 2017
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Gaziantep'te hırsızlığa 8 tutuklama
Gaziantep'te hırsızlığa 8 tutuklama

GAZİANTEP'te meydana gelen 11 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğümü ekipleri, kentteki 4 işyeri, 3 ev ve 4 otomobilde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 18 şüphelinin kimliğini saptadı. Ekipler, şüphelilerden 4'ünün başka suçlardan cezaevlerinde olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda 10 şüpheli ise, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
 

DHA

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