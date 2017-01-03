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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te huzur operasyonu

Gaziantep'te huzur operasyonu
16:493 Ocak 2017
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Gaziantep'te huzur operasyonu
Gaziantep'te huzur operasyonu

GAZİANTEP'te çok sayıda polisin katılımıyla okulların etrafında huzur operasyonu yapıldı.
Kentteki okulların etrafındaki işyerlerine ve şüpheli şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda işyerinde arama yapan polisler, okulların etrafında bulunanların kimliğini kontrol etti, üst aramasını yaptı.
Bölgedeki vatandaşlar, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederken, yetkililer huzur operasyonlarının süreceğini kaydetti.

DHA

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