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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te huzur operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te huzur operasyonu: 4 gözaltı
10:0531 Mart 2017
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Gaziantep'te huzur operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep'te huzur operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'te, 91 polisin katılımıyla düzenlenen huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş, Çocuk, Uyuşturucu, Trafik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı 29 ekip, kentteki okul çevreleri, park, metruk bina ve eğlence merkezleri ile araçlara yönelik eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde 80 işyeri ile 53'ü okul servisi 217 araçta arama yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı, 2 okul servisine de evrak eksikliği nedeniyle işlem yapıldı.

DHA

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