Gaziantep'te kasa hırsızları yakalandı

GAZİANTEP'te, bir temizlik firmasındaki çelik para kasasından 180 bin lira çaldıktan sonra kimliklerini saptayan polis tarafından yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ulus Mahallesi'nde bulunan bir temizlik firmasına geçen 27 Aralık günü giren 2 hırsız, açtıkları para kasasının içindeki 180 bin lirayı alarak kaçtı. Hırsızlığın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi incelemesi ve güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonunda kimliği saptanan 2 şüpheli M.A.D. ve H.Ö., düzenlenen operasyonla dün yakalandı. Şüphelilerden M.A.D.'nin evinde yapılan aramada ayrıca 5 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 av tüfeği, 4'ü kuru sıkı 14 fişek, 11 matkap ucu, 1 spiral makinası ile 1 kılıç da ele geçirildi. Polis tarafından yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. serbest bırakılırken, M.A.D. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA