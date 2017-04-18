Gaziantep'te korucu ölü bulundu

GAZİANTEP'in Araban İlçesi'nde, güvenlik korucusu 46 yaşındaki Hasan Kılıç boş arazide ölü bulundu.

Olay, gece geç saatlerde Taşdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yıldan bu yana koruculuk yapan 5 çocuk babası Hasan Kılıç'ın otomobilini yol kenarında gören jandarma ekipleri durumdan şüphelenerek incelemek istedi. İlçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta boş araziye girerek aracın sahibini arayan jandarmalar, Hasan Kılıç'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen Kılıç'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Vücudunda herhangi iz bulunmayan ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen korucu Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

​

DHA