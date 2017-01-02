Gaziantep'te, minibüs kanala uçtu: 8 yaralı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanala uçan minibüste 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kentteki yakınlarını ziyarete gelen 23 yaşındaki Mehmet Karaman yönetimindeki 63 UF 081 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle yoldan çıkıp kanala uçtu. Minibüste bulunan ve yaralanan 1'i çocuk 8 kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servislerine götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, mahalleli bölgede sık sık kaza yaşandığını ifade edip, yetkililerin önlem almasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA