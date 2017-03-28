Gaziantep'te PKK operasyonuna 9 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kentte yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi. Şüphelilerden 8'inin adli kontrol şartıyla salıverildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 9'u sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince üzerlerine atılı suçlardan dolayı tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 2 şüpheli Cumhuriyet Savcılığınca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır."

DHA