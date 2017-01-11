Gaziantep'te saldırıda yaralanan polisin tedavisi sürüyor

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde dün meydana gelen çatışmada yaralanan polis memuru 30 yaşındaki Hakan İmrak'ın tedavisi, özel hastanede sürüyor.

Altı yıllık polis memuru Hakan İmrak'ın gözünden yaralandığı ve dün ameliyat edildiği belirtildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanan yaralı polis İmrak'ı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Gözünde görme sorunu olduğu belirtilen polis memuru İmrak'ın, ileri tedavisi için Göz Hastanesi'ne sevk edileceği belirtildi.

DHA