Gaziantep’te, ‘Savunma ve Havacılık Zirvesi’ başladı

GAZİANTEP'te, 'Güney Anadolu Savunma, Havacılık Yerlileştirme Zirvesi' başladı. Bugün planlanan zirvenin açılış töreni, yarın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından yapılacak.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı desteği ile Gaziantep Sanayi Odası, Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği ve Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Platformu Derneği koordinasyonunda düzenlenen, ‘Güney Anadolu Savunma, Havacılık Yerlileştirme Zirvesi’, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde başladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak fuarda çok sayıda firma stant açtı. Makine Kimya Enstitüsü’nün standında yer alan yerli üretim silahlar fuarın ilk gününde ilgi odağı olurken, Aselsan ve Roketsan stantlarında savunma sanayisindeki yerli üretimler sergilendi. Zirvenin açılışında konuşan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, ülkenin savunma ve havacılık sisteminde önemli işler yaptığını söyledi.

DHA