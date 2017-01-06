Gaziantep'te şehit teğmenin baba evinde yas

ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma teğmen 27 yaşındaki Mustafa Yazgan'ın acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.

Jandarma teğmen Mustafa Yazgan'ın şehadet haberi, Gaziantep'in Hacı Baba Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberle yasa boğulan şehidin babası Abdullah ile annesi Saadet Yazgan ve kardeşleri, askeri yetkililer tarafından teskin edildi. Şehidin baba evi ile sokağa, Türk bayrakları asıldı. Jandarma teğmen Yazgan'ın şehit olduğu haberini alan yakınları, eve akın etti.

Aslen Adıyaman'ın Besni İlçesi nüfusuna kayıtlı, bekar ve 4 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan şehit teğmen Mustafa Yazgan'ın cenazesi, yarın ailesinin belirleyeceği yerde toprağa verilecek.

DHA