Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü yakınlarında iki grup arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine polis caddeyi ablukaya alırken, kavgaya karışanlar havaya uyarı ateşi açılarak durduruldu. 2 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 3 kişi, polislerce gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne yakın mesafedeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Ali K., Kadir K. ile Serhat Ç., Abdullah Ç. ve Atilla Ç. yolda karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir K. ve Ali K. bıçak ve tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Kavganın olduğu yere 100 metre mesafede bulunan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli resmi ve sivil polisler, silah sesleri üzerine olay yerine gelerek caddeyi ablukaya aldı. Bu sırada süren kavgaya sonlandırmak için polis, havaya uyarı ateşi açtı. Kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçarken polise bıçak çektikleri iddia edilen Serhat Ç., Abdullah Ç. ve Atilla Ç., kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastanelere götürülürken, korkuya neden olan kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA