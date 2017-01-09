Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gaziantep Haberi: Gaziantep'te, Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Gaziantep'te, Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı
11:019 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Gaziantep'te, Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı
Gaziantep'te, Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

GAZİANTEP'te, geçici ikamet almak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Göç İdaresi önünde izdihama neden oldu.
Kentte barınan Suriyeli sığınmacılar Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen 1 yıl süreli geçici ikamet izinlerini yeniletmek için İncilipınar mahallesinde bulunan İl Göç İdaresi'ne müracaat etti. Müdürlük önüne sabah saatlerinde gelen çok sayıda Suriyeli, uzun kuyruklar oluşturdu. Müracaat sayısının fazla olması üzerine önlem alan polis ve özel güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı. Suriyelilerin zaman zaman sıra nedeniyle tartıştığı kuyrukta kısa süreli izdihamlar yaşandı. Sıra ile içeriye alınan Suriyeliler de kendilerine verilen ve süresi dolan geçici ikamet izinleriyle ilgili başvurularını yaptı.

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar