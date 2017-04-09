Gaziantep'te, telefon dolandırıcısı yakalandı

GAZİANTEP'te, cep telefonundan aradığı kadını, kendisini 'polis' olarak tanıttıktan sonra dolandıran Mehmet A., polislerin takibi sonucu yakalandı.

Gaziantep'te yaşayan G.B., kendisini arayan ve 'polis' olarak tanıtan kişiye, 14 bin lira ile 1 altın bileziğini kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü'ne ifade veren kadın, cep telefonundan arayan bir kişinin kendisini terör örgütleriyle suçladığını ve bu sırada arkadan telsiz sesi duyduğunu belirterek, 'Polis sandığım kişi beni arayınca korkuya kapıldım. Konuşma sırasında telsiz sesleri ve zaman zaman savcı olduğunu söyledikleri kişiye bilgi veriyorlardı. Dedikleri her şeyi yaptım, evde 14 bin lira parayla 1 bilezik olduğunu söyledim. Bir polis göndereceklerini ve kendisine vermemi, operasyon bitince de iade edeceklerini söylediler. Eve bir kişi geldi ve polis kimliği gösterdi, ben de para ve bileziği verdim. Sonra çocuklarıma durumu anlatınca dolandırıldığımızı anladım' dedi.

Şikayet üzerine inceleme başlatan polisler, mağdur kadın G.B.'ye yaptırdığı teşhisi ile eve gelerek para ve bileziği alan kişinin aynı suçtan sabıkalı Mehmet A. olduğunu saptadı. Dün akşam saatlerinde polis tarafından yakalanan Mehmet A., sorgulamasının ardından bu sabah 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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DHA