Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gaziantep Haberi: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları
20:072 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan otomobilde 350 gram uyuşturucu ele geçilirken 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi de yakaladı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Onat Kutlar Mahallesi'nde plakası açıklanmayan bir otomobili durdurup aradı. Yapılan aramada 350 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki A.A. ve M.Ş. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, ayrıca durumundan şüphelenip kimlik kontrolünü yaptığı İ.C. isimli şüpheliyi ise, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan arandığı ve hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 22 bin 500 lira para cezası bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yapılan yakalama işleminin ardından cezaevine konuldu.

  

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar