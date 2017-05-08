Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu (2)

VALİLİK: 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Valiliği, sabah saatlerinde uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucuya yönelik operasyonların tüm hızıyla devam ettiği vurgulanarak, şafak vakti yapılan baskınlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

'İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince istihbari bilgilerin değerlendirilmesiyle önceden tespiti yapılan 10 ayrı adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de iştirakiyle eş zamanlı olarak 8 Mayıs 2017 günü sabah saat 05.30'da Şafak Operasyonu yapılmıştır. Toplam 200 polisimizin iştirakiyle yapılan operasyon neticesinde; 156 gram eroin,135 gram sentetik uyuşturucu (Bonzai), 35 gram metamfetamin,12 gram esrar, 2 hassas terazi, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 5 kapsam dışı bıçak, 67 şarjör, 65 fişek, 150 kartuş ele geçirilmiş olup, 12 kişi gözaltına alınmıştır.'

DHA