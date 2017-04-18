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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te YSK protestosuna müdahale: 10 gözaltı

Gaziantep'te YSK protestosuna müdahale: 10 gözaltı

23:4318 Nisan 2017
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Gaziantep'te YSK protestosuna müdahale: 10 gözaltı
Gaziantep'te YSK protestosuna müdahale: 10 gözaltı

GAZİANTEP'te çoğunluğu CHP'li olan grup, Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarının geçerli saymasını protesto etmek istedi. Valiliğin yasak kararına rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.
Üniversite Bulvarı'ndaki Gaziantep Üniversitesi önünde toplanan çoğunluğu CHP'lilerden oluşan grup, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nda YSK'nın mühürsüz oyların geçerli sayma kararına tepki göstermek istedi. Polislerin, açık alanlarda düzenlenecek eylemlere ilişkin Valilik tarafından bugün uygulamaya konulan yasak kararına uymalarını istemesine rağmen kalabalık dağılmadı. Gruptakiler dağılmayınca polis müdahale etti. Kalabalık müdahaleyle dağılırken, 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

DHA

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