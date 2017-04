Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 ölü, 6 yaralı (2) Yeniden

GAZİANTEP'te dört otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 1'i kadın, 5 kişi yaşamanı yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu yaşandı.

Kaza, saat 22.10 sıralarında Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Nizip yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 27 UY 894 plakalı otomobil, iddiaya göre dikkatsizlik ve şerit ihlali sonucu karşı yönden gelen 27 LB 409 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobilin arkasından gelen 63 E 3318 ve 01 BKG 61 plakalı otomobiller de kaza yapan araçlara çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında otomobillerde bulunan 2'si çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çabaları ile çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 5 kişinin cesetleri ise, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza nedeniyle karayolu çift yönde ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, kaza yapan araçların çekilmesi ve yolun yıkanmasının ardından yaklaşık 1.5 saat sonra ulaşım normale döndü. Soruşturma sürdürülüyor.

