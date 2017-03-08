Gaziantep'teki patlama anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik kaplama fabrikasının buhar kazanının dün sabahki patlama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Patlama dün sabah erken saatlerde KÜSGET sanayi sitesi D Blok'ta bir lastik kaplama fabrikasında meydana geldi. Buhar kazanının patlamasıyla fabrika tamamıyla yıkılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki 27 işyerinde hasar oluşturan patlama çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte alev ve dumanların yükseliyor.

Patlamanın etkisiyle harabeye dönen fabrikada, enkaz temizleme çalışması ise sürüyor.

DHA