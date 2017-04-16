Gaziantep'teki, Suriyeliler parklara koştu

GAZİANTEP'te, referandum nedeniyle seçim merkezleri dolup taşarken güneşli havayı fırsat bilen Suriyeliler ise parklara akın etti.

Kavaklık Parkı'na aileleri ile birlikte gelen kentteki Suriyeliler, güneşli havanın tadını çıkardı. Türk seçmenler okullarda oy kullanırken, hafta sonu ve güneşli havayı fırsat bilen Suriyeliler de parkların yolunu tuttu. Parkları dolduran Suriyelilerin bazıları çimlere uzanırken, bazıları ise çocuklarıyla hatıra ı çekti.

Neredeyse hiç Türk vatandaşının bulunmadığı parklarda dinlenen ve referandumdan çıkacak sonucun Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Suriyeliler, öğleden sonra yağmurun başlaması ile evlerine döndü.

DHA