Gaziantep'ten 183 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı

GAZİANTEP'te merkez ilçe Şahinbey Belediyesi tarafından 3 yıldır sürdürülen 'Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına' projesi kapsamında 183 öğrenci, sabah saatlerinde uçakla Çanakkale’ye uğurlandı.

Gaziantepli 42 bin öğrenciyi gruplar halinde şehitler diyarına götüren Şahinbey Belediyesi, bu yıl da 20 bin öğrenciyi daha Çanakkale’ye götürmeyi kararlaştırdı. Kararın ardından ilk öğrenci kafilesi bu sabah özel uçakla Çanakkale’ye gönderildi.

Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıkan öğrenciler için Havalimanında düzenlenen törene, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Ahmet Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Mehmet Tahmazoğlu, 'Gaziler diyarından, şehitler diyarına' projesi kapsamında bugüne kadar 42 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürdüklerini söyledi. Bu yıl içerisinde 20 bin öğrenciyi daha Çanakkale ile buluşturacaklarını belirten Tahmazoğlu şöyle konuştu:

"Gaziler diyarından, şehitler diyarına isimli projemiz ile öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Bu çok önemli bir proje şu ana kadar 42 bin öğrencimizi Çanakkale ile buluşturduk. 2017 yılı içerisinde 20 bin öğrencimizi daha ecdadımız ile buluşturacağız. Gençlerimiz bu sayede bu vatanın nasıl kazanıldığını yerinde görecek, tarihin nasıl yazıldığını müşahede edecek. Ecdadının yaptığı gören yeni nesil bayrağına, vatanına bağlı bir nesil olarak yetişmeye devam edecek."

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise Türk milletinin tarihinin övünç ve kahramanlıklarla dolu bir millet olduğunu kaydetti. Çanakkale gibi tarihi yerlerin görülmesinin eğitimin bir parçası olduğunu söyleyen Cengiz Mete, "Övünç ve kahramanlıklarla dolu bir milletiz, gerek bilimde, gerek ilimde tüm dünyaya tarih boyunca medeniyet götürmüş bir milletin evlatları olarak bir tarihin başlangıç yeri olan Çanakkale'ye öğrencilerimizi götürüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua edildi. Duadan sonra protokol üyeleri tarafından öğrencilere karanfil verilerek Çanakkale'ye uğurlandı.

DHA