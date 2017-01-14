Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Gaziosmanpaşa'da altına patlayıcı atılan araçta hasar oluştu

Gaziosmanpaşa'da altına patlayıcı atılan araçta hasar oluştu
02:1514 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Gaziosmanpaşa'da altına patlayıcı atılan araçta hasar oluştu
Gaziosmanpaşa'da altına patlayıcı atılan araçta hasar oluştu

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)GAZİOSMANPAŞA'da kimliği belirsiz kişilerce altına el yapımı patlayıcı atılan park halindeki bir araçta hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 617. sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında, park halindeki bir aracın altına kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. Büyük gürültüyle patlayan patlayıcının etkisiyle araçta hasar meydana geldi. Olay çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de bölgede önlem aldı. Araç sahiplerinin hasar meydana gelen araçlarının başına ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri görüldü. Araç sahipleri ifade için karakola götürülürken, polis patlayıcıyı atan kişileri belirlemek için çok yönlü araştırma başlattı.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar