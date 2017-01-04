Gazipaşalı balıkçıların maskotu pelikan 'Abbas'

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde Yat Limanı'na yerleşen ve 'Abbas' adı verilen pelikan, balıkçıların ve limanın maskotu oldu.

Aralıklarla Gazipaşa Yat Limanı'na gelen pelikan, son dönemde buradan ayrılmaz oldu. Balıkçıların sürekli beslediği ve 'Abbas' adını verdiği pelikan, bir süredir limanda konaklıyor. Sabah erken saatte ava çıkan balıkçıların dönmesini bekleyen 'Abbas', karnını da onların verdiği balıklarla doyuruyor. Ayağından yaralandığı için aksayarak yürüyebildiği gözlenen pelikana, balıkçılar günlük ortalama 3 kilo balık veriyor.

Balıkçıların koyduğu 'Abbas' adına alışan pelikan, bu adla çağrıldığında giderek balık istihkakını alıyor. Limana gelen amatör balıkçılar da 'Abbas'ı görünce şaşırıyor. Onlar da tuttukları balıklardan pelikana ikram ederek, karnını doyurmasına yardımcı oluyor.

Antalya'dan Gazipaşa'ya balık avına gelen Murat Rüzgar, her geldiklerinde 'Abbas'ı gördüklerini ve avdan hissesine düşen payı verdiklerini söyledi.

Balıkçı Mehmet Bostancı, her avdan pelikan 'Abbas'ın hissesine düşen payı verdiklerini aktardı. Pelikanla birbirlerine alıştıklarını kaydeden Bostancı, "Çağırdığımız zaman yanımıza geliyor. Bizi görünce kanat çırpıyor. Burayı yuva olarak benimsedi. Buraya sakat olarak geldi. Balıkçıların bakmasıyla birlikte hayata tutundu. Burada sosyal bir hayat kurdu adeta. Bizler de kendisine çok alıştık" dedi.

Balıkçı Eyüp Erinç, 'Abbas'a çok alıştıklarını, bazen kendisini göremeyince endişelendiklerini ve aramaya koyulduklarını kaydetti.

DHA