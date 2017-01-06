Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli Haberi: Gebze'de işadamı, FETÖ'den tutuklandı

Gebze'de işadamı, FETÖ'den tutuklandı
20:136 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Gebze'de işadamı, FETÖ'den tutuklandı
Gebze'de işadamı, FETÖ'den tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen bir lojistik firmasının sahibi olan 2 kardeşten biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest kaldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir lojistik firmasının sahibi olan kardeşler, Adem ile Mustafa Yalçınkaya geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen kardeşlerden Adem Yalçınkaya tutuklandı, Mustafa Yalçınkaya ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

 

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar