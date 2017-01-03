Gebze'de sahte içki operasyonu

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde imalathaneye çevrilen eve yapılan baskında 100 şişe sahte içki, bine yakın boş şişe ile bidonlar içerisinde alkol ele geçirildi.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki dairede sahte içki üretildiğini belirleyerek baskın düzenledi. Evde yapılan aramada satılmaya hazır 100 şişe sahte içki, bin boş içki şişesi, bidonlar içerisinde içki yapımında kullanılan alkol ve maddeler ele geçirildi. Jandarma, 47 yaşındaki Koray K.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Koray K. tutuklandı.



DHA