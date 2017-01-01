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İstanbul Haberi: Gece kulübü önündeki ticari taksi incelenmek üzere götürüldü

Gece kulübü önündeki ticari taksi incelenmek üzere götürüldü
07:281 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Gece kulübü önündeki ticari taksi incelenmek üzere götürüldü
Gece kulübü önündeki ticari taksi incelenmek üzere götürüldü

ORTAKÖY'deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ambulanslarla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülmeye devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ise gece kulübündeki delil çalışmaları sürüyor. Öte yandan saldırının gerçekleştiği gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekici aracına yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bu taksi ile eğlence mekana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DHA

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