Geçen yılın şampiyonları bu yıl da iddialı

AMERİKA’da 26 yıldır düzenlenen STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) tabanlı çalışmalarla 21’inci yüzyılın yaşam becerilerini öğretmeyi hedefleyen dünyadaki en büyük organizasyon olan FIRST® Robotics Competition’ın (FRC®) Robot Turnuvası'nın geçen seneki şampiyonları Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri bu seneki tema için gece gündüz demeden çalışıyorlar.

Son olarak New York’ta Chairman’s Award (Şampiyonluk Ödülü) kazanan Bilim Kahramanları, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı INTEGRA, STEM çalışmalarındaki katkıları, turnuva sürecindeki başarılı çalışmaları, First değerleri ile diğer takımlara model olması, Türkiye'de FRC çalışmalarının başlaması, FLL turnuvalarının devlet okullarında yayılması ve Jr FLL organizasyonlarındaki başarıları nedeniyle New York City FIRST® Robotics Şampiyonası'nda en prestijli ödül olan Chairman’s Award Şampiyonluk Ödülü’nün sahibi olmuştu.

“HEDEFİMİZ YİNE DÜNYA BİRİNCİLİĞİ”

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi takımı ADROİT ANDROİDS ise geçen yıl ilk defa katıldığı Texas Alamo FIRST Robotics Şampiyonası'nda yeni ama güçlü olan ve öncü STEM çalışmaları yapan takımlara verilen Rookie All-Star ödülünü kazanmıştı. Bu seneki turnuvaya sayılı günler kala gece gündüz demeden çalışan öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyen Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Okul Müdürü Tolga Yıldız, "Bu turnuvanın en sevdiğim kısmı; gençlerin bu işin en iyi yapıldığı yerde kendi yaş gruplarıyla rekabet içine girerek çoğu zaman kupaları kazanıp Türkiye'ye dönmeleri" diye konuştu.

Birçok disiplinin bir arada kullanıldığı robotik gibi alanlarda öğrencilerin aldıkları STEM eğitimi sayesinde İNTEGRA Takımı'nın Türkiye'yi tüm dünyada başarıyla temsil ettiğini söyleyen Tolga Yıldız, şöyle konuştu:

"FRC grubumuz ülkemizi tüm dünyada başarıyla temsil eden Türkiye'nin en başarılı İNTEGRA takımıdır. Son 6 senedir bu işlerle uğraşıyorlar. Geçen sene de Amerika Birleşik Devletleri'nden şampiyonluk ödülüyle Türkiye'ye dönerek hepimizi gururlandırdılar. Bir diğer takımımızın adı da Andriod. Onlar da 2 senedir bu işin içinde. O takım da kendi etrafında ve bu turnuvaya ilk defa giren öğrencilere verilen şampiyonluk ödülü olan Rookie All Stars ile bize geldi. Bu ülkenin çocuklarına fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini bize gösterdiler."

"KUYU KÖPEĞİN BAŞINA GELENLER HEPİMİZE BİR MESAJ VERDİ"

Turnuvaya hazırlanma aşamalarını anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Dünyanın her tarafında aynı anda bu robotlar paketleniyor ve Amerika'ya gönderiliyor. Bu iş için şu anda uğraş veriliyor, 7-8 gün süreleri kaldı. Yaptıkları çalışmaları hayatta daha farklı noktalarda kullanabiliyorlar. Örneğin Kuyu Köpeğin kurtuluşuyla ilgili denemelerde yaptıkları robotik kol. Bunu 6 saat içerisinde yapabilmeleri, hayata geçirebilmeleri, hatta 1 gece içinde 2 tane kol üretebilmeleri aldıkları eğitim sayesinde oluyor. Aslında bizim altını çizmemiz gereken konu da bu. Biz robotik kol üretebilen öğrenciler yetiştirmeliyiz. Kuyu köpeğin başına gelen ve ülkece hassasiyet gösterdiğimiz bu menfi olay hepimize bir mesaj verdi ve aslında robotik çalışmalar yapan çocuklarımızı duyurabilmemizi sağladı. Aldıkları teorik eğitimi pratiğe dönüştürmeleri oldukça önemli, daha da önemlisi toplumsal duyarlılıklarının üst düzeyde olması. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nden mezun olan çocuklarımız ileride mühendis olacak, tıp fakültesinde okuyacak veya hiçbirinde okumasa bile tasarımla ilgili işler içerisinde olacaklar. Kuyu Köpek’in kurtarılma çalışmalarına destek vermeleri de onlar için bir hayat simülasyonuydu ve simülasyonu başarıyla geçtiler. Bu açıdan biz bunlara çok kıymet veriyoruz."

"BİR ROBOT İÇİN MALİYET 200 BİN LİRALARI BULUYOR"

Öğrencilerin kendi sponsorlarını kendilerinin bulduklarını söyleyen Yıldız sözlerini şöyle noktaladı:"

"Kendi fırsatlarını sponsorlukla buluyorlar. Çünkü aşağı yukarı 20 kişinin böyle bir işe girerek ciddi anlamda başarı elde edilecek bir robot yapmaları için maliyet 200 bin liraları bulabiliyor. Dünya çapında bu işlerin başında bulunan takımlara yakın işler yapmak isterseniz maliyet bu seviyelerde. Bunu başarmaya çalışırken emin olun okulların kendi müfredatlarında öğretilenin çok üstünde bilgiler öğreniyorlar. Bu tip kazanımlar ileride hayata atılacak insanlar için altın değerinde. Türkiye'de robotik alanında uğraş veren pırıl pırıl gençler var. İstiyoruz ki sayıları daha fazla artsın, yöneticiler, okullar iyi örneklerimizi duysun ve kendi öğrencilerine bambaşka ufuklar açsın.”

DHA