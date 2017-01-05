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Kütahya Haberi: Gediz'de SİT alanında kaçak kazıya 8 gözaltı

Gediz'de SİT alanında kaçak kazıya 8 gözaltı
19:535 Ocak 2017
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Gediz'de SİT alanında kaçak kazıya 8 gözaltı
Gediz'de SİT alanında kaçak kazıya 8 gözaltı

 KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, birinci derece SİT alanında izinsiz tarihi eser kazısı yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Gediz İlçesi'nde birinci derece SİT alanında izinsiz tarihi eser kazısı yapıldığını tespit etti. Jandarma, dün bölgeye operasyon düzenleyerek 8 kişiyi gözaltına aldı. Şühelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 1 kepçe, 1 minibüs, 2 otomobil ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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