Gelibolu'da 100 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yasak olmasına rağmen toplandığı belirlenen toplam 100 kilogram deniz patlıcanı ele geçirilirken, 2 kişiye toplam 2 bin 113 lira para cezası kesildi.

Gelibolu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Evreşe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen deniz patlıcanı toplayan kişilere yönelik dün Saros Körfezi'nde kara ve denizden eş zamanlı denetim yaptı. Yapılan denetimde kaçak olarak deniz patlıcanı topladıkları belirlenen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin topladığı toplam 100 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. Deniz patlıcanları, doğal ortamları olan denize bırakılırken, iki şüpheliye toplam 2 bin 113 lira idari para cezası verildi.

DHA