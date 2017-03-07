Gelibolu'da bulunan top mermisi 102 yıl sonra da patlamadı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu Belediyesi'nin yürüttüğü altyapı çalışmalarında tesadüfen bulunan 102 yıllık patlamamış top mermisi, bulunduğu yerde askeri yetkililerce, fünyeyle patlatılmak istendi. Patlamayan mermi, imha edilmek üzere kamyon kasasına konup 18'inci Mekanize Piyade Tugayına götürüldü.

Gelibolu Belediyesi'nin Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde yürüttüğü su ve kanalizasyon çalışmaları için dün kepçe ile kazı yapıldığı sırada zeminden 60 santimetre derinde bir cisim fark edildi. İşçilerin yakından incelediği cismin, top mermisi olduğu anlaşıldı. Patlamamış top mermisinin Çanakkale Savaşlarından kaldığı sanılan 205'lik İngiliz yapımı olduğu belirlendi. Bölge güvenlik şeridiyle çevrilerek, sabaha kadar polis nöbet tuttu. Bu sırada bazı vatandaşlar, ısrarla merak ettikleri top mermisini görmek için polisin uyarısına rağmen alana yaklaştı. Hatta cep telefonuyla top mermisinin ını çekenler bile oldu.

ÇOCUKLAR BOMBAYI GÖRSÜN

Bir yaşlı kadın, yanındaki çocuklarla top mermisinin bulunduğu alana geldi. Polisin uzaklaştırmak istediği çocukların başındaki kadın, "Çocuklar bombayı görsün diye getirdim" sözleri duyanları şaşkına çevirdi. Patlamamış top mermisinin kontrollü bir şekilde patlatılması için irtibat kurulan 1'inci Ordu Komutanlığı Patlayıcı Madde Keşif İmha ekibi, İstanbul'dan kentte geldi.

Askeri yetkililer bir süre yarıdan fazlası kazı sırasında gün ışığına çıkan patlamamış top mermisi için planlama yaptı. Merminin baş kısmındaki tapası bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye taşınması için tehlike oluşturabileceği düşüncesiyle, top mermisi bulunduğu yerde kontrollü bir şekilde patlatılmak istendi. Askeri yetkililer, top mermisinin olduğu alana patlayıcı düzenek yerleştirdi. Fünyeyle patlatmadan önce su ve kanalizasyon hattı için kazılan alana önce ince toprak döküldü. Ardından da içi toprak dolu çuvallar getirilerek çukura boşaltıldı. Bölgede görev alan polisler, mahalle sakinlerini bulundukları yerden uzaklaştırdı. Evlerdeki vatandaşlar, balkonlara ve camlara çıkmamaları konusunda uyarıldı. Gerekli tüm önlemler alındıktan sonra kontrollü patlama gerçekleştirildi. Şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Daha sonra yine kepçeyle içinde toprak bulunan çuvallar alındı.

Top mermisinin bulunduğu yere dökülen toprak yığınları boşaltıldı. Şiddetli patlamaya rağmen top mermisinin 102 yıldır olduğu gibi yine aynı şekilde patlamadan durduğu görüldü. Kepçe yardımıyla bulunduğu yerden alınan top mermisi, bir aracın kasasına kondu. Top mermisi imha edilmek üzere altı toprak dolu çuvallarla doldurulan kamyon kasasında, Gelibolu İlçesi'ne bağlı Ortayköy'de bulunan 18'inci Mekanize Piyade Tugayı'na götürüldü.

DHA