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Çanakkale Haberi: Gelibolu'da kar mesaisi sürüyor

Gelibolu'da kar mesaisi sürüyor
17:049 Ocak 2017
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Gelibolu'da kar mesaisi sürüyor
Gelibolu'da kar mesaisi sürüyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde, 4 gündür süren kar yağışı nedeniyle kent merkezinde olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Gelibolu Belediyesi, 4 gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrasında, ekiplerini seferber etti. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için mesaisini sürdürdü. Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar'ın talimatıyla, Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, ilçenin ana arterleri başta olmak üzere sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler buzlanmaya karşı tuzlama ve küreme çalışması yaparken, çarşı ve iskele bölgesinde kaldırımları temizledi.
Kar yağışı ve soğuk havada ayrıca sokak hayvanlarını da unutulmadı. Ekipler, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelerde bulunan beslenme odaklarına yem ve ekmek bıraktı.

DHA

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