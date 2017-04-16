Gelin ve damat oy kullandı

KÜTAHYA'nın Hisarcık İlçesine bağlı Kutluhallar Köyü'nde bugün evlenecek olan bir çift, gelinlik ve damatlıkla oylarını kullandı.

Kutluhallar Köyü'ndeki gelin alma töreninden sonra damat İsmail Demirel, gelin Fadime Demirel'i oyunu kullanması için köy ilkokuluna götürdü. Gelinliği ile oyunu kullanan Fadime Demirel, 'Bu mutlu günümde oy kullanmak bana ayrı bir heyecan kattı. Bu, benim hayatımda güzel bir anı olarak kalacak. Oyumu kullandım, artık eşimle birlikte Manisa'daki evimize gideceğiz. Çünkü eşim oyunu orada kullanacak'' dedi.

Gelin ve damat daha sonra otomobile binerek Kutluhallar Köyü'nden Manisa'ya hareket etti.

DHA