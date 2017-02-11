Gelişim ve Başkent işbirliği yaptı

BAŞKENT Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ile İskenderun Gelişim Hastanesi arasında radyoterapi hizmetleri konusunda işbirliği başladı.

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldız’ın ev sahipliğinde, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Rektör Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi hekimleri ve fizik mühendisleri ile İskenderun Gelişim Hastanesi hekimleri bir araya geldi.

Hastanenin konferans salonunda yapılan toplantıda Özel İskenderun Gelişim Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldız, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yaptıkları işbirliğinin özellikle sağlık alanında yöre insanlarına daha gelişmiş imkanlar sunulacağını, hastaların Adana’ya gitmelerine gerek kalmayacağını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, işadamı Metin Yıldız’ın Hatay’a kazandırdığı Özel İskenderun Gelişim Hastanesi'nin sağlık sektörü açısından önemli bir tesis olduğunu ifade ederek, “İşbirliği çerçevesinde İskenderun Gelişim Hastanesi’ne radyoterapi alanında özellikli tedaviler yapılabilen, modern ve ileri teknolojiye sahip bir radyoterapi cihazı kurulacak. Bu modern tedavi cihazı ile tedavi etkinliğinde artış ve yan etkilerde de azalma beklenmektedir. Kanser tedavisinin önemli kısımlarından biri olan radyoterapi uygulamalarında, klinik değerlendirme ve tedavi sonuçları, iki kurumun hekimlerince ortak izlenecek ve hastaların tedavi planlamaları ortak çalışma ile yapılacaktır” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Gelişim Hastanesi’nin İskenderun’da kanser hastalarının tedavilerinde büyük kolaylık sağlayan modern radyoterapi uygulamalarına Başkent Üniversitesi olarak katkıda bulunacağının altını çizerek, “Bu amaçla Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi hekimleri ve fizik mühendisleri ile İskenderun Gelişim Hastanesi hekimleri ve fizik mühendisleri ihtiyaç duyulduğunda, video konferans yolu ile veya bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak hastaları, ortak konseylerde konsülte etme ve tartışma olanağına kavuşacaklardır. Her iki merkezin ortak çalışması ile hastalara daha kaliteli radyoterapi olanağı sağlanacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Haberal, bu ilk adımın başarılı olması halinde İskenderun’da eksikliği hissedilen tıbbi hizmetler ile yeni adımların atılmasının da planlandığını sözlerine ekledi.

DHA