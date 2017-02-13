'Gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli ölçütler anne bebek ölüm oranlarıdır'

İSTİNYE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesi olan anne-bebek ölüm oranlarının düşürülmesi için kadın sağlığı ve doğum hemşireliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de son yıllarda anne-bebek ölümlerinin önemli ölçüde azaldığını belirten Prof. Dr. Terzioğlu, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli ölçütler anne ve bebek, morbidite ve mortalite oranlarıdır. O yüzden kadın sağlığının en önemli amaçlarından bir tanesi de kadın ve bebek için bu sürecin nasıl daha sağlıklı geçirilebileceğini öğrenmektir. Hem bireysel anlamda bir kadının sağlığını korumak için neler yapması gerektiğini öğrenecek hem de sağlıklı bir gebeliğin nasıl olması gerektiğini gebe kalmadan neler yapılması gerektiğini, gebeliğin nasıl izlenmesi gerektiğini, doğum sırasında ebenin ve hemşirenin etkinliği ne olmalı, doğum sonrası dönemde ve yenidoğan bakımında neler yapılması gerekiyorsa bunlara yönelik derinlemesine bilgi alacak hatta bu konularda bilimsel araştırmalar gerçekleştireceklerdir" dedi.

HEMŞİRE VE EBELERE KADIN VE YENİDOĞAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK KAPSAMLI EĞİTİM VERİLECEK

Prof. Dr. Terzioğlu, kadın ve yenidoğan sağlığının korunması ve güçlendirilmesine yönelik eğitim vermek için hemşire ve ebelere yönelik doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında yüksek lisans programı başlattıklarını da açıkladı. Öğrenci adaylarının 13 Şubat'ta başvurulara başlayabileceğini ve başvuruların 28 Şubat'a kadar devam edeceğini kaydedenTerzioğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Mart 2017 tarihinde eğitime başlayacağız. Yüksek lisans eğitimleri öğrencilerin sorun olarak belirledikleri alanlarda derinlemesine araştırma yapma bilgisini ve becerisini geliştiren, sorgulayan, eleştiren ve bulunduğu ortamdaki sağlık sistemi içerisinde ne tür değişimler yapabileceğini planlayabilen nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanı hem ebelik hem hemşirelik mezunlarına hitap etmesi ve gelecekte çok farklı alanlarda çalışma fırsatları sağlaması açısından önemli bir alandır. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın günümüzdeki stratejileri, normal doğuma giderek önem vermesi nedeniyle ebe ve hemşirelerin maksimum etkinliğinin kullanılması, bu anlamda bir yüksek lisans eğitiminin alınmasını da zorunlu kılmaktadır."

DHA