Genç girişimciler üniversitelilerle buluştu

BLU TV Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, Mutlubiev Kurucu Ortağı Tayga Baltacıoğlu ve Reztoran.com Kurucusu Irmak Dönmez Büyümez, Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşen 'Bir Start Up Macerası' adlı etkinlikte üniversitelilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Etkinlik sonrası DHA'ya konuşan Mutlubiev Kurucu Ortağı Tayga Baltacıoğlu, "5, 10 sene sonra ismini her yerde duyabileceğimiz şirketlerle ilgili fikirler duyduk" dedi.

"Onlara ilham olabilecek en büyük şey bizim başarılarımız ve başarısızlıklarımız oldu" diye konuşan Tayga Baltacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Yeni yaptığımız, hata yaptığımız, kendimizi geliştirmeyi düşündüğümüz şeyleri onlara anlattık. İşin başındayken, fikir aşamasındayken ne durumlarda olduğumuzu, bu işin nerelere gelebileceğini, eğer fikrini bir şirkete dönüştürüp bu şekilde başarılı olmak istiyorsa kimlere nasıl ulaşabileceklerini anlatabildiğimiz kadar anlattık. Aklında fikir olan arkadaşlarımız vardı, onları paylaştılar bizlerle. Biz de bu yolun başındayken birileri bize de destek olmuştu. Artık bu bizim de görevimiz. Türkiye'deki bu girişimcilik ekosistemini bir parça geliştirmemiz gerekiyor. Geliştirirken de arkadan gelen üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza destek olup, çalışmak isteyenlere kendi şirketlerimizde iş verip, bir parça piştikten sonra kendi girişimlerine atıldıkları bir sistem geliştirmek istiyoruz. Doğru yönetildikten sonra bütün fikirler yürür gider. Şu an hiç olmayan, kimsenin yapmadığı inanılmaz komplike işler beklemiyoruz. Bunları ancak ileride bekleyebiliriz. Şimdilik Amerika'da, İngiltere'de olan veya halihazırda burada yapılan bir işin belli hataları, problemleri olacak. O problemlere en güzel çözüm bulabilen insanlar yeni farklı firmalar çıkartacak. Çok akıllı, çok zeki, belki 5 sene ismini her yerde duyabileceğimiz şirketlerle ilgili fikirler duyduk. Daha çok gelin, daha çok anlatın, daha çok destek olalım dedik."

Reztoran.com Kurucusu Irmak Dönmez Büyümez de "Kendi tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Nerelerde zorlanmıştık Nasıl ilerledik Nasıl yatırımcı bulduk Bunları anlattık. Onlar da ilgilendiler. Öncelikle bizim sitelerimizi incelemişler, kendi fikirlerini sundular, feedbackler verdiler. Bence güzel ve yararlı bir etkinlik oldu" dedi.

"Öğrencilerin kariy er rotalarını belirlemeleri için davet ettiğimiz konuklarla bu işin zorluklarını, kolaylıklarını, girişimci rotalarını belirlemek amacıyla hangi yollarda ilerleyeceğimiz üzerine kurulmuş bir etkinlik" diyen Kadir Has Üniversitesi Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü öğrencisi Zeynep İlayda Öncel, "Bu tür etkinlikleri sıklıkla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü öğrencilerin kariyer rotalarını belirlemeye çalışıyoruz. Onlara bu yolda en etkili, en kısa yolu göstermeye çalışıyoruz. İş hayatına başladıktan sonra girişimciliği öğrenmek yerine biz şimdiden üniversite zamanında öğretmeye çalıştığımız için öğrenciler sıklıkla geliyor. Üye olmaya çalışıyorlar, etkinliklerimize katılıyorlar" diye konuştu.

Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Furkan Öztürk ise "Hem girişimci hem yatırımcı Blu TV Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, Irmak Dönmez Büyümez ve Tayga Baltacıoğlu konuklarımız arasında. İçeride özellikle girişimci olmak isteyen arkadaşlarımız sorularını soruyorlar. Girişimciliğin ruhu, felsefesi ve başlangıç aşaması, yatırım alma aşaması gibi adımlarda bilgi alıyorlar" dedi.

