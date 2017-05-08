Genç İlçesi'nde 19 köy ve 81 mezrada sokağa çıkma yasağı

BİNGÖL'ün Genç İlçesi'ne bağlı 18 köy ile 81 mezra arasında kalan bölgede düzenlenecek operasyon öncesi, sivil vatandaşın zarar görmemesi amacıyla 8 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Genç İlçesi'ne bağlı 19 mahalle ve 81 mezra arasında kalan bölgede bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenecek operasyon öncesi söz konusu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 8 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'dan itibren geçerli olacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

'Genç İlçesinde faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu, değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla, Genç ilçesi, Karcı, Yelkaya, Üçgül, Döşekkaya, Direkli, Ericek, Servi, Harmancık, Çoban Çesmesi, Sarıbudak, Yaydere, Büyükçağ, Çevirme, Yayla, Şehitköy, Yeniyazı, Doğanca, Bulgurluk ve Yolaçtı köyleri ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar ( Ekincik, Dergek, Koyunlu, Ekmekli, Demirlibağ, Karaoluk, Boğaziçi, Gökçebağ, Gelincik, Gölyanı, Arıtaş, Büyükköy, İbrahimler, Sancaklı, Küplüce, Kocakaya, Usluca, Taşören, Ekinli, Çomak, Aktoprak, Dedeçavuş Erdem, Yeniçevre, Armağanlı, Doludere, Oluklu, Evrencik, Bançebaşı, Saklıca, Ericek, Akıncı, Akçasüt, Çetinkaya, Toklu, Coşkunlar, Varvusan, Selila, Mezraa, Hasenan, Taşkapı, Üzümcük, Mezraayısağır, Havrir, Çiçekli, Tepecik, Eskiköy, Bağış, Ulutaş, Alan, Kilimli, Yazmalı, Savaş, Taşkapı, Aslancık, Yuvalı, Gümüşlü, Köklü, Açıkkalın, Kazancık, Fırat, Kaldırım, Işıkoluk, Tepecik, Kirişli, Konacık, Yumrulu, Tımarlı, Abdi, Kulincik, Arpaçay, Düzyayla, Dibek, Bürnek, Develi, Direkli, Bulgurlu, Sağlık, Çevreli, Kozankaya, Ürünlü ve Karaoluk ) arasında kalan bölgede, operasyonel faaliyet icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereği, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla belirtilen 19 köy ve 81 mezrada 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.'

DHA