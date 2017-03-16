Genç kıza, tramvayda kabakla taciz

KONYA'da tramvayda pantolonunun içine koyduğu kabakla karşısında oturan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla 67 yaşındaki M.Ü. polisin operasyonu sonucu yakalandı. Taciz, genç kız tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçen Pazartesi günü Alaaddin-Kampus seferini yapan tramvayda meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Kampusu'ne giden üniversite öğrencisi bir genç kız, tramvaya binip oturdu. Karşısına da özel bir kız öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 5 çocuk babası M.Ü. oturdu. Pantolonlu olan genç kızın bacaklarına ve vücuduna bakarak tacizde bulunduğu öne sürülen M.Ü., pantolonunun içine daha önceden koyduğu kabağı okşamaya başladı.

Bu durumu fark eden ve ve rahatsız olan genç kız da cep telefonunun kamerasıyla tacizi görüntüledi. M.Ü. bir süre sonra bir durakta indi. Genç kız da, kaydettiği görüntülerde birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Genç kızın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, M.Ü.'yü dün bir tramvay durağında yakaladı. Polis, yaptığı üst aramasında M.Ü.'nün pantolonun kasık bölgesinde kabak buldu. İlk önce suçlamayı kabul etmeyen M.Ü.'nün daha sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. M.Ü.'nün ilk ifadesinde uzun süreden bu yana cinsel hayatı olmadığını ve kendisini tatmin etmek için böyle bir şey yaptığını söylediği öne sürüldü. M.Ü.'nün sorgusu sürüyor.

DHA