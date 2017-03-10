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İstanbul Haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Almanya’da

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Almanya’da
14:5110 Mart 2017
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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Almanya’da
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Almanya’da

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın Almanya ziyareti başladı. Bakan Kılıç, ilk olarak Köln'deki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD'yi ziyaret etti. Burada basına kapalı, gençler-le sohbet toplantısına katılan Akif Çağatay Kılıç daha sonra Porz Mevlana Camisi'nde cuma namazı kılacak ve cemaatle sohbet edecek. Gençlik Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın gün içerisinde Köln'de Küçük İstanbul olarak bilinen Keup Caddesin'de yemek yemesi ve ardından esnafı dolaşması bek-leniyor. Akşam ise, bölgedeki spor kulüpleri temsilcileri ve işadamlarının ha-zır bulunacağı toplantıya katılacak. Bakan Kılıç son olarak, Köln'de, “İçimiz-deki Kahramanlar” adlı 15 Temmuz Anma Programına katılarak bir konuş-ma yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı, hafta sonu ise Berlin'de çeşitli toplan-tılara katılacak.

Görüntü dökümü:

-Bakan'nı UETD'ye gelişi

-Gençlerle toplantı öncesi görüntü

DHA

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