Genç'te çatışma: 1 korucu şehit, 1 astsubay ile 4 korucu yaralı (2)

VALİ KÖŞGER: 1 ŞEHİT, 1 ASTSUBAY İLE 4 GÜVENLİK KORUCUSU YARALI

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ile Milletvekili Enver Fehmioğlu, yaralı güvenlik güçlerini, kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında konuşan Vali Köşger, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, yaralanan 1 astsubay ile 4 güvenlik korucusunun da hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

"OPERASYONDAN DÖNEN TİM PUSUYU DÜŞÜRÜLDÜ"

Bingöl Valisi Köşger, güvenlik güçlerinin operasyon dönüşü pusuya düşürüldüğünü belirterek, "Bugün sabah Genç İlçesi Güzeldere kırsalında teröristlerin görülmesi üzerine bir operasyon başlatıldı. Güvenlik korucularımızın da arasında bulunduğu bir tim, akşam saatlerinde operasyon dönüşü sırasında pusuya düşürüldü. Bir güvenlik korucumuz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Milletimize sabır ve metanet diliyoruz. 4 güvenlik korucumuz hafif bir şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi yok. Bir astsubayımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Operasyon devam ediyor. İnşallah netice alınacak. Bütün unsurlarımız orada gerekli tedbirleri almış vaziyette. İnşallah netice alınacak. Miletimizin başı sağolsun" dedi.

HDP İL BİNASI ÖNÜNDE GERGİNLİK

Genç İlçesi'nde çıkan çatışmanın ardından HDP il binası önünde gerginlik yaşandı. Akşam saatlerinde bir grup, Genç Caddesi üzerinde bulunan HDP binası önüne geldi. Bunun üzerine parti binası önüne TOMA ve zırhlı araçlar sevk edildi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak parti binasına girmeye çalışan grubu polis engelledi. Bunun üzerine sloganlar atan grup, parti önünde bir süre bekledikten sonra dağıldı.

DHA