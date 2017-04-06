Genel Sağlık Sigortası'nda 6.3 milyon kişi 53 lira ile borcunu sıfırlayacak

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, 1 Nisan 2017'de yürürlüğe giren tekli prim sistemiyle 6.3 milyon borçludan alacakları parayı aylık 53.33 TL üzerinden hesaplayacaklarını söyledi.

Adana SGK İl Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantı yapan Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, sağlık sigortası sistemindeki değişikliğin devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Ünalan, şöyle konuştu:

"1 Nisan'da yürürlüğe giren tekli pirim sistemimiz oldu. Yaklaşık 6.3 milyon borçlumuzu ilgilendiren bu düzenlemeyle daha önce 3 basamaklı olan bu sistemimiz tek basamağa dönüştürüldü. Daha önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız gelir durumlarına göre; 71, 213 ve 426 lira kademeli prim sistemi ödüyordu. Artık yeni yasayla birlikte hepsi 53.33 TL ödeyecek. Eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4/A sigortalılarımız gibi, üniversite, özel hastane yani devlet hastanesi değil tüm hastanelerden faydalanacak. Eski borçlara da 53.33 lira üzerinden ödeme kolaylığı getiriyoruz. Bununla birlikte gecikme zammı ve alacaklardan vazgeçiyoruz. Bunu da 1 yıl içinde taksitlendirme veya peşin ödeme imkanı veriyoruz."

NÜFUSUN YÜZDE 99.5'İ GÜVENCEDE

Yapılan düzenlemelerle nüfusun yüzde 99.5'nin sosyal güvenceye kavuştuğunu belirten Ünal şöyle devam etti:

"2016-2017 genel sağlık sigortası sisteminin revize yılları oldu. Yaklaşık 1 yıl içinde bir çok yeniliğe imza attık. Liseden mezun olan gençlerin 20 yaşına, üniversiteden mezun olan gençlerin ise 25 yaşına kadar olan mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl süreyle prim borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalandırma sağladık. 25 yaşına kadar olan gençlerin tüm genel sağlık sigortası prim borçlarını affettik. Bu kapsamda 5.5 milyon kişinin 4 milyon 751 bin TL borcu silindi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde 663 şehidimize malul ve gazimizin genel sağlık sigortası kapsamında tahakkuk eden 1.2 milyon TL prim borcu da silinmiş oldu. Yapılan değişikliklerle nüfusumuzun yüzde 99.5'i sosyal güvenceye kavuşmuş hale getirdik."

DHA